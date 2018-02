Incidentul s-a produs la ora locala 09:00 (01:00 GMT), la o ora cand multi oameni se indreptau spre locul de munca, iar vehiculul utilitar a luat foc dupa ce s-a oprit pe trotuar, conform unui scurt comunicat oficial.

O ancheta este in curs de desfasurare pentru a se stabili cauzele acestui incident, mai precizeaza textul.

Locul unde s-a produs incidentul, in apropiere de emblematicul Parc al Poporului din centrul orasului Shanghai, a fost incercuit de forte ale politiei, potrivit agentiei franceze de presa.

Bariera care separa partea carosabila de trotuar a fost vizibil deteriorata, a putut constat reporterul France Presse.

Imagini video difuzate pe retelele de socializare si fotografii in media de stat arata o camioneta in flacari, blocand circulatia pe un trotuar chiar in fata cafenelei Starbucks, in timp ce mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale incercau sa stinga focul, scrie Agerpres.



Eighteen people have been hurt in Shanghai after a van drove onto a pavement and hit pedestrians. Police say they believe it was an accident. Sky's Katie Stallard-Blanchette has the latest pic.twitter.com/tEYcKf9RhG — Sky News (@SkyNews) February 2, 2018

AFP precizeaza ca nu a putut verifica autenticitatea acestor imagini.

Anterior, aceeasi agentie de presa relatase, citand media chineze, ca incidentul nu a fost un atac deliberat si ca soferul pierduse controlul volanului ca urmare a unui incendiu izbucnit in interiorul vehiculului dupa ce isi aprinse o tigara.