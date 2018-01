Tanara dansa in club cand a simtit ca cineva o pipaie pe posterior. L-a vazut pe barbat si a incercat sa il indeparteze, iar acesta s-a razbunat izbindu-i o sticla in cap si lovind-o cu pumnul in fata.

Femeia a declarat ca inainte de incident, acelasi barbat a incerca sa ii deschida geanta.

"Am crezut ca imi curge bautura pe fata dupa ce mi-a spart sticla in cap, dar apoi prietena mea mi-a spus ca era sange. Eram in stare de soc", a declarat tanara, potrivit digi24.ro.

Tanara a avut nevoie de mai multe copci la nivelul capului.

Politia a inchis investigatia intrucat nu erau suficienta dovezi, insa a precizat ca daca e cineva care a vazut incidentul, poate redeschide oricand investigatia.