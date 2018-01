Rezultatele finale au fost influentate de datele din Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelanda, Finlanda, Islanda, Norvegia si Suedia, unde sansele de supravietuire la cinci ani dupa diagnostic au crescut cel mai mult.

Studiul scoate in evidenta o seama de diferente geografice. Spre exemplu, femeile din Statele Unite si Australia diagnosticate cu cancer de san intre 2010 si 2014 aveau 90% sanse de supravietuire dupa primii cinci ani, in comparatie cu 66% in India.

Cea mai mare disparitate se inregistreaza in cazul tumorilor cerebrale la copii: in Suedia, rata de supravietuire este de 80%, in timp ce in Brazilia, este de doar 28,9%.

Nu toate tipurile de cancer au inregistrat astfel de progrese. Cancerul pancreatic are in continuare o rata de mortalitate mare indiferent de zona in care locuieste pacientul, cu o rata de supravietuire medie mai mica de 15% in primii cinci ani.

''Sunt necesare eforturi internationale mai mari pentru intelegerea factorilor de risc in cazul acestui cancer care devine rapid letal si pentru a imbunatati preventia, diagnosticul timpuriu si tratamentul'', spune coautorul studiului, Michel Coleman, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Cresterea ratei de supravietuire pentru alte doua tipuri de cancere care pot deveni extrem de letale, plaman si ficat, contribuie de asemenea la cresterea ratei globale, scrie Agerpres.

Spre exemplu, supravietuirea in cazul cancerului de ficat a crescut cu peste 10% in Coreea de Sud, Suedia, Portugalia si Norvegia.

Rezultatele au fost puse laolalta dupa evaluarea datelor din 2014 din 322 de registre de evidenta a pacientilor cu cancer din 71 de tari si regiuni. Cercetatorii au analizat 18 tipuri de cancer sau grupe de cancer.