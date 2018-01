"Anul trecut, mi-am luat angajamentul de a colabora cu aliatii pentru a extermina ISIS de pe fata pamantului. Un an mai tarziu, sunt mandru sa raportez ca aceasta coaltie care a invins ISIS a eliberat aproape in totalitate teritoriul care a fost ocupat pana recent de acesti criminali, in Irak si Siria. Insa mai sunt multe de facut. Vom continua sa luptam pana cand ISIS e invinsa. Teroristii care comit gesturi precum cel de a plasa bombe in spitale sunt diabolici. Cand e posibil, n-avem alta sansa decat sa ii anihilam. Cand e necesar, trebuie sa ii retinem si sa ii interogam. Dar trebuie sa fim clari: teroristii nu sunt doar criminali, ci combatanti inamici. Cand sunt capturati peste hotare, trebuie tratati fix precum teroristii care sunt. In trecut, am eliberat sute si sute de teroristi periculosi, doar ca sa ne reintalnim cu el pe campul de lupta. Inclusiv liderul ISIS pe care l-am capturat si apoi l-am eliberat. Astazi, imi tin o alta promisiune. Tocmai am semnat, inainte sa vin aici, sa reexaminam politica de detentie militara si sa tinem deschise facilitatile din Guantanamo Bay”, a spus presedintele Donald Trump, in discursul sau, potrivit stirileprotv.ro.

Presedintele american a cerut congresului sa continue lupta impotriva organizatiilor teroriste: "sa continuam sa avem toata puterea necesara pentru a retine teroristii: fie ca ii vanam, fie ca ii gasim. Pentru multi dintre ei, acum soarta va fi Guantanam Bay".