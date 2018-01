Christopher Parker se afla in gara situata in apropiere de Manchester Arena cand un atacator sinucigas a detonat un dispozitiv intr-un foaier la finalul unui concert sustinut de cantareata americana Ariana Grande.

Printre cele 22 de victime s-au numarat sapte copii, iar peste 500 de persoane au fost ranite.

Parker, in varsta de 33 de ani, a declarat ulterior reporterilor ca dupa explozie s-a grabit catre sala de concerte si a adus alinare unei fete care isi pierduse ambele picioare si a tinut in brate o femeie ranita grav la cap si un picior, care a murit in bratele sale.

Manchester Arena attack: homeless 'hero' who stole from victims to be sentenced today #Manchester https://t.co/WEOWpPKJVL pic.twitter.com/RQUTYSvsX9 — ITV Granada Reports (@GranadaReports) January 30, 2018

scrie Agerpres

Insa, in urma unei hotarari data marti de Curtea Coroanei din Manchester, barbatul a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce a recunoscut in cadrul unei audieri anterioare ca a furat geanta unei femei si telefonul mobil al unei fete de 14 ani, ambele grav ranite in atac. De asemenea, Parker a pledat vinovat la acuzatia de frauda dupa ce a utilizat la un restaurant un card bancar gasit in geanta furata.



''Christopher Parker a intrat in Manchester Arena imediat dupa explozie'', a declarat Ben Southam din cadrul Procuraturii Coroanei. ''Era o scena devastatoare si dureroasa, iar in timp ce a oferit alinare si ajutor mai multor victime care fusesera ranite de bomba, dovezile demonstreaza ca el a cautat totodata oportunitati de a profita de pe urma situatiei'', a adaugat acesta.