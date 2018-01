Primul zbor a fost realizat ca experiment, avionul Boeing Dreamliner 787-9 fiind propulsat partial cu seminte de mustar.

Pentru realizarea combustibilului, compania a folosit brassica carinata, un tip industrial de seminte de mustar.

Zborul care a durat 15 ore a avut pasageri la bord.

"O mare parte din cantitatea de biomotorina prelucrata in prezent consta, de fapt, din deseuri care provin din magazinele de fish&chips (...) Problema cu biocombustilul in Australia este, in principal, continuitatea rezervelor industriale”, a subliniat Daniel Tan, expert in agricultura de la Universitatea din Sydney, potrivit digi24.ro.

Pentru 400 de litri de combustibil de aviatie bio sau 1.400 de litri de motorina regenerabila este nevoie de un hectar de brassica carinata.

In 2012, aceeasi companie, alaturi de Jetstar, a testat mai multe zboruri interne pe un combustibil obtinut din ulei de gatit.

Qantas si-a propus sa extinda gama de biocombustibili pana in 2020 si sa deschida o biorafinarie in Australia.

In prezent, legislatia spune ca amestecul realizat din biocombustibili nu poate depasi 50%, dar in viitorul apropiat, lucrurile s-ar putea schimba si ar putea fi permise zborurile cu 100% combustibili vegetali.