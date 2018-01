"Am discutat (n.r - in cadrul CIA) despre faptul ca are capacitatea de a lansa arme nucleare care sa tinteasca Statele Unite, in doar cateva luni. Misiunea noastra este sa oferim informatii presedintelui Statelor Unite, care sa il ajute sa vina cu optiuni prin care sa continue sa elimine acest risc, folosindu-se de masuri non-diplomatice”, a spus directorul CIA, potrivit stirileprotv.ro.

Pompeo este de parere ca folosirea fortei impotriva regimului de la Phenian poate avea consecinte devastatoare in regiune, intrucat aliatii SUA sunt vecinii Coreei de Nord.

Cu toate acestea, directorul CIA a dat asgigurari ca agentia are in vedere consecintele, precizand ca "multe lucruri sunt posibile" pentru indepartarea lui Kim Jong-un de la putere sau pentru limitarea posibilitatilor de a porni un razboi nuclear.

Analistii militari au anuntat si ei ca regimul de la Phenian nu a dispus reducerea arsenalului militar, iar liderul si-ar fi rugat generalii sa sporeasca productia de sisteme care sa fie folosite impotriva unui Occident agresiv.