Kamprad a fondat Ikea in 1943 pe cand avea doar 17 ani, dar a cunoscut succesul abia in 1956 cand compania a initiat vanzarea de mobila neasamblata.

Ideea i-a venit lui Kamprad pe cand privea la un angajat in timp ce demonta picioarele unei mese pentru a incapea in masina unui client si si-a dat seama ca economisirea spatiului inseamna economisirea banilor.

In prezent, Ikea se apropie de venituri anuale de 50 de miliarde de euro.

''Unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului al XX-lea, Ingvar Kamprad a incetat din viata impacat, la domiciliul sau din Smaland, Suedia, in ziua de 27 ianuarie'', a precizat compania.

Nascut la 30 martie 1926, in sudul Suediei, Kamprad a inceput prin a vinde chibrituri vecinilor pe cand avea cinci ani. In scurt timp si-a diversificat gama de produse cu seminte, decoratii de Craciun, creioane si pixuri.

''Ingvar Kamprad a fost un mare antreprenor in spiritul zonei de sud a Suediei - muncitor si incapatanat, cordial si cu o sclipire jucausa in ochi'', se mai spune in comunicatul companiei.

''A muncit pana in ultima perioada a vietii, fidel propriului motto care spune ca sunt inca multe lucruri de facut''.