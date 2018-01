Trump foloseste frecvent Twitter pentru a anunta diverse masuri, pentru a-si ataca adversarii si pentru a intra in dispute cu alte tari, inclusiv Coreea de Nord, in legatura cu diferite afaceri globale. Contul @realDonaldTrump avea duminica 47,2 milioane de utilizatori.

Intr-un interviu difuzat duminica seara de postul britanic de televiziune ITV, el a parut sa aprecieze impactul urias al postarilor sale pe Twitter si a spus ca a avut nevoie de retelele de socializare pentru a discuta cu votantii in epoca a ceea ce el numeste ''stiri false'' (''fake news'').

"Daca nu as avea aceasta forma de comunicare, nu m-as putea apara. Am parte de multe stiri false, multe stiri care sunt foarte false sau inventate", a adaugat el.

Trump a mai spus ca este o situatie nebuna ca atat de multi oameni din intreaga lume asteapta postarile sale pe Twitter. El a mai precizat ca de obicei posteaza singur pe Twitter, uneori chiar din pat, scrie Agerpres.

Intrebat daca sta in pat cu telefonul si scrie pe reteaua de socializare, Trump a raspuns: "Ei bine, poate ca uneori in pat, poate ca uneori la micul dejun sau la pranz sau in alt context. Dar in general dimineata devreme sau seara sunt liber, pentru ca sunt foarte ocupat in timpul zilei, multe ore peste program. Sunt ocupat".



"Uneori doar dictez ceva foarte repede si dau unuia dintre oamenii mei sa posteze", a mai declarat el.

Intrebat daca mananca burgeri si bea Cola, Trump, in varsta de 71 de ani, a spus: "Mananc mancare buna, de la unii dintre cei mai priceputi bucatari din lume. Mananc mancare sanatoasa. Dar uneori mananc si acel fel de mancare. Cred ca de fapt mananc destul de bine".

Intrebat de asemenea despre starea sa de sanatate si despre unele opinii conform carora ar avea probleme mintale si ar fi inapt pentru postul pe care il ocupa, Trump a reiterat ca este "un geniu stabil".