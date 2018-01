In iunie 2017, Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se retrag din Acordul de la Paris, considerandu-l un "acord prost" pentru economia americana, decizie dezaprobata la nivel global.

Desi ramane ferm in criticile sale la adresa cordului semnat de predecesorul sau Barack Obama, Donald Trump s-a aratat dispus sa semneze un acord revizuit.

"Acordul de la Paris ar fi pentru noi un dezastru", a afirmat liderul de la Casa Alba.

"Daca fac un acord bun, exista intotdeauna o sansa ca sa ne intoarcem", a adaugat el, descriind acordul ca "ingrozitor" si "inechitabil" pentru Statele Unite, potrivit agerpres.ro.

Acest tratat istoric a fost semnat de 197 de natiuni in 2015 dupa intense negocieri la Paris unde toate tarile si-au luat angajamente voluntare de a-si reduce emisiile de carbon.

"Daca cineva spune 'reveniti in Acordul de la Paris', va trebui sa fie complet diferit, pentru ca avem un acord ingrozitor", a declarat Donald Trump in cursul interviului.

"As putea sa ma intorc? Da, m-as intoarce. As vrea asta", a mai spus presedintele american.

Donald Trump, care a lasat deja intredeschisa usa pentru o revenire in Acordul de la Paris in cazul unor renegocieri asupra carora a ramas, totusi, evaziv, a declarat la inceputul lui ianuarie ca Statele Unite ar putea "teoretic sa revina" in acord.