Williamson este de parere ca Rusia face acest lucru pentru eventuale proiecte care ar crea "haos" in tara si pentru a cauza "mii si mii de morti".

Ministrul apararii britanic a declarat, intr-un interviu publicat joi seara, pentru Daily Telegraph, ca Rusia a facut cercetari in ceea ce priveste retelele de alimentare cu electricitate ce leaga Marea Britanie de Europa. El a dat de inteles ca Rusia vrea sa provoace "panica" sau sa atace tara.

"Ceea ce fac ei este sa se gandeasca la «cum am putea noi cauza mult rau Marii Britanii, degradand economia ei, distrugandu-i infrastructurile, facand mii si mii de morti, si gasind un element pentru a provoca haosul total in tara»”, a declarat ministrul britanic, potrivit digi24.ro.

Ambasada Rusiei la Londra nu a putut fi contactata pentru a oferi un raspuns la aceste acuzatii.

Nu este prima data cand Londra face asemenea declaratii. In noiembrie, premierul britanic, Theresa May, a punctat actiuni "ostile" ale Moscovei, iar, in aceeasi luna, directorul Centrului National pentru Securitate Cibernetica (NCSC), Ciaran Martin, a declarat ca activitatile Rusiei sunt "o sursa de ingrijorare".