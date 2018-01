Retelele de socializare stimuleaza "in mod deliberat dependenta de serviciile pe care le ofera", a spus el la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia.

"Companiile de social media influenteaza oamenii sa renunte la autonomie. Puterea de a modela atentia oamenilor este tot mai mult concentrata in mainile catorva companii", a adaugat Soros.

El a atras atentia asupra consecintelor politice semnificative pe care le poate avea acest fenomen, evidentiind alegerile prezidentiale din SUA din 2016.

"Insa la orizont se intrevede o perspectiva si mai alarmanta. Ar putea exista o alianta intre statele autoritare si aceste monopoluri IT uriase si pline de date, care ar aduce laolalta sisteme incipiente de supraveghere corporatista si un deja dezvoltat sistem de supraveghere sustinut de stat", a mai declarat Soros.

Soros: Nici macar George Orwell nu s-ar fi putut gandi

"Asta ar putea duce la o retea de control totalitar la care nici macar Aldous Huxley sau George Orwell nu s-ar fi putut gandi", a adaugat el.

Investitorul originar din Ungaria l-a acuzat de asemenea pe presedintele american Donald Trump ca incearca sa conduca SUA ca o afacere 'de tip mafia'.

"In Statele Unite, presedintele Trump ar vrea sa creeze un stat de tip mafia, insa nu poate, deoarece Constitutia, alte institutii si o societate civila vie nu ii permit", a mai spus el in discursul sustinut la Davos.

Soros a transferat o mare parte din averea sa fundatiei sale ca promoveaza democratia si drepturile omului.

La Davos, investitorul de 87 de ani a atras de asemenea atentia ca tensiunile privind programul nuclear al Coreei de Nord au pus in pericol supravietuirea civilizatiei umane, scrie Agerpres.

"Ascensiunea unor lideri precum Kim Jong-Un in Coreea de Nord si Donald Trump in SUA are mare legatura cu acest lucru", a mai spus el. "Ambii par dispusi sa riste un razboi nuclear pentru a se mentine la putere", a adaugat Soros.