Scaderea Increderii din SUA este generata de o puternica lipsa de incredere in guvern, care a scazut cu 14 puncte, ajungand la nivelul de 33% in randul publicului larg, si cu 30 de puncte ajungand la nivelul de 33% in randul publicului informat.

Mediul de afaceri, media si organizatiile nonguvernamentale au inregistra si ele scaderi ale nivelului de incredere, cu 10 - 20 de puncte. Aceste scaderi au eliminat diferenta de 21 de puncte la nivelul increderii dintre publicul larg si cel informat din SUA.

“Statele Unite se confrunta cu o criza de incredere fara precedent”, spune Richard Edelman, Presedinte si CEO al Edelman.

„Este pentru prima oara cand o scadere dramatica de incredere nu are legatura cu o problema economica majora sau cu o catastrofa precum dezastrul nuclear de la Fukushima. De fapt, este ironia suprema ca acest lucru se intampla intr-un mediu economic favorabil, cu cele mai mici rate ale somajului in SUA si cu un nivel record al pietei bursiere. Cauza acestei scaderi este lipsa unor fapte obiective si a unui discurs rational.”

China se regaseste in varful Indexului de Incredere

La polul opus, China se regaseste in varful Indexului de Incredere atat la nivelul publicului larg (74) cat si in randul celui informat (83). Institutiile din China, in frunte cu guvernul, au inregistrat cresteri semnificative ale nivelului de incredere, care a crescut cu 8 puncte pana la 84 de procente in randul populatiei generale, si cu 3 puncte, pana la 89%, in randul publicului informat. Alaturi de China, in topul Indexului de Incredere sunt India, Indonezia, Emiratele Arabe Unite si Singapore.

Pentru prima oara, media este institutia in care oamenii au cel mai putin incredere, la nivel global. In 22 din cele 28 de tari participante la sondaj, media nu mai prezinta incredere. Pierderea increderii in a patra putere a tarii e provocata in primul rand de scaderea semnificativa a a increderii in platforme media, in special in motoarele de cautare si social media. 63% dintre respondenti spun ca nu stiu cum sa deosebeasca jurnalismul de calitate de zvonuri sau stiri false sau daca o anumita stire a fost sau nu realizata de o institutie media respectabila. Lipsa increderii in media a dus de asemenea la imposibilitatea de a identifica adevarul (59%), de a avea incredere in liderii guvernamentali (56%) si in mediul de business (42%).

Potrivit unui comunicat remis 9am, anul acesta s-a inregistrat o crestere a increderii in experti si o scadere a increderii in semeni. Expertii tehnici (63%) si academicienii (61%) s-au pozitionat drept cei mai credibili purtatori de cuvant fata de categoria "o persoana asemanatoare cu tine", care a scazut cu sase puncte la un nivel record de 54%.

Increderea in social media a scazut

Fata de 2017, credibilitatea CEO-ului a crescut cu 7 puncte

„Intr-o lume in care elementele de fapt sunt sub asediu, sursele verificate se dovedesc a fi mai importante ca niciodata”, spune Stephen Kehoe, Global Chair, Reputation. „Exista probleme de credibilitate atat pentru platforme, cat si pentru surse. Increderea oamenilor in ele se prabuseste, lasand in urma atat un vid cat si o oportunitate pentru experti sa umple aceste goluri.”Lumea se asteapta ca mediul de afaceri sa fie un agent al schimbarii. Angajatorul reprezinta noul spatiu sigur in ceea ce priveste guvernanta globala, avand in vedere faptul ca 72% dintre respondenti sustin ca au incredere in propria companie, iar 64% cred ca o companie poate lua masuri care sa creasca profitul si sa aduca beneficii socio-economice comunitatilor in care activeaza.In ultimul an, credibilitatea CEO-ului a crescut semnificativ cu sapte puncte, pana la 44%, dupa ce o serie de lideri din lumea de afaceri au luat pozitie fata de problemele cotidiene. Aproape doua treimi dintre respondenti declara ca vor ca directorii executivi sa preia initiativa privind schimbarea politicilor publice, in loc sa astepte guvernul, care se situeaza in prezent, in 20 de tari, din punctul de vedere al increderii in mod semnificativ sub afaceri, in 20 de tari. Aceasta incredere sporita vine cu noi asteptari; consolidarea increderii (69%) ocupa acum locul 1 in randul prioritatilor directorilor executivi, depasind realizarea de produse si servicii de inalta calitate (68%).

„Tacerea este o taxa asupra adevarului”, a spus Edelman. "Increderea va fi recastigata doar atunci cand adevarul va fi readus in centrul atentiei. Institutiile trebuie sa raspunda solicitarii publicului de a furniza informatii precise, factuale, in timp util si de a se alatura dezbaterii publice. Mass-media nu poate face acest lucru singur din cauza constrangerilor politice si financiare. Fiecare institutie trebuie sa contribuie la educatia populatiei."

Alte descoperiri cheie ale Barometrului increderii 2018 includ:

Tehnologia (75%) ramane cel mai de incredere sector al industriei, urmat de educatie (70%), servicii profesionale (68%) si transport (67%). Serviciile financiare (54%) reprezinta din nou sectorul cu cel mai scazut nivel de incredere din partea populatiei, alaturi de bunurile de consum ambalate (60%) si automobile (62%).

Companiile cu sediul in Canada (68%), Elvetia (66%), Suedia (65%) si Australia (63%) sunt cele mai de incredere. Brandurile de tara cel mai putin de incredere sunt Mexic (32%), India (32%), Brazilia (34%) si China (36%). Increderea in brandul de tara S.U.A. (50%) a scazut cu cinci puncte, cel mai mare declin dintre tarile participante la sondaj.

Aproape sapte din 10 respondenti si-au exprimat ingrijorarea fata de stirile false si de informatiile false utilizate ca arme.

Jumatate dintre cei chestionati declara ca interactioneaza cu mass-media mai putin de o data pe saptamana, in timp ce 25% au spus ca nu citesc deloc mass-media, pentru ca este prea neplacut. Majoritatea respondentilor considera ca organizatiile de stiri se concentreaza prea mult asupra: atragerea unui numar mare de cititori (66%), asupra stirilor senzationaliste (65%) si asupra politicii (59%).

Pe de alta parte, cresterea nivelului credibilitatii CEO-ului in acest an, in 20 de tari, reprezinta un semnal bun pentru mediul de afaceri si am putut observa acest trend si in Romania, unde din ce in ce mai multi oameni au incredere ca mediul de business si societatea civila pot aduce schimbari majore in societate. Un factor important al cresterii nivelului de incredere in CEO este calitatea serviciilor de consultanta. Acest fapt ne bucura, pe noi, consultantii, si vine sa confirme ca ne-am indeplinit cu succes misiunea in 2017, aceea de a transforma organizatiile si brandurile in agenti de schimbare.”

Corina Vintan, CEO Links Associates: