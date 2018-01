Acest proces de naturalizare, cu o durata intre 10 si 12 ani, va fi in beneficiul asa numitilor 'dreamers' (visatori) - sutele de mii de imigranti sositi pe teritoriul SUA pe cand erau minori si protejati pana in martie prin decretul DACA, semnat de Barack Obama -, precum si in cel al imigrantilor care nu au beneficiat de acest program.

Donald Trump va cere totodata Congresului o finantare de 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la frontiera cu Mexicul. Acest proiect reprezinta una dintre promisiunile de campanie cele mai controversate ale lui Trump, noteaza AFP.

Aceste anunturi, de joi, sunt punctele centrale ale proiectului privind imigratia, prezentat de Casa Alba, si susceptibil, potrivit acesteia, sa fie acceptat atat de democrati, cat si de republicani, pentru a pune capat lunilor de confruntari fara rezultat pe acest subiect sensibil.



'Dreamers', in numar de circa 690.000, sunt in prezent protejati de un program creat de Barack Obama, numit DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), care le permite sa lucreze si sa studieze in Statele Unite. Programul DACA isi propunea sa-i ajute pe copiii sositi ilegal in SUA impreuna cu parintii lor. Aproape 800.000 de persoane au beneficiat de acest program.



Donald Trump a abrogat acest program in septembrie 2017, afirmand ca nu este constitutional, si a dat Congresului termen pana in martie sa gaseasca o solutie, scrie Agerpres.

Democratii au facut din acest dosar prioritatea lor absoluta. Republicanii sunt in general de acord sa regularizeze situatia acestor tineri "dreamers", dar liderul de la Casa Alba cere, in schimbul votului, finantare pentru construirea zidului promis la granita cu Mexicul.