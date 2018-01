Tanara se afla in metrou, iar ofiterul de politie care aplica codul de conduita a pasagerilor i-a cerut sa-si ridice picioarele de pe scaun si sa coboare.

Femeia a refuzat, iar pentru ca agentul nu a reusit sa o convinga, a luat-o de mana si a tras-o afara din tren, timp in care tanara striga "Am platit sa fiu in tren", potriviti stirileprotv.ro.

Toata scena a fost filmata si publicata pe retelele sociale.