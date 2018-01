Sam a surprins mai multe vagoane acoperite cu paie, care se indreptau spre Coreea de Nord. Tanarul britanic se afla intr-o vizita in China cand a vazut trenul.

Expertii considera ca in acest tren se afla bunuri, iar transportul incalca sanctiunile impuse de ONU, in urma testelor nucleare.

"Arata de parca incercau sa ascunda orice ar fi fost in tren sub paie. Se pot vedea garzile in jurul trenului", a declarat tanarul britanic, potrivit stirileprotv.ro.

China a fost suspectata si in trecut ca sprijina Coreea de Nord in acest sens. La finalul anului trecut, China a respins acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, care acuza tara ca permite transportul naval de petrol catre Coreea de Nord.

SUA a anuntat ca detin informatii cu privire la nave care se implica in activitati interzise. Intre acestea se numara si transbordari de produse petroliere rafinate intre doua nave si transportul de carbune provenit din Coreea de Nord.