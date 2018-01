Documentul a fost adoptat marti, 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edinet, Marcel Snegur si de consilierii locali.

In document se precizeaza ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general si al cetatenilor satelor Parcova si Fantana Alba in particular, in puterea dreptului istoric si dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure sa-si hotarasca soarta lor de azi inainte si pentru totdeauna, Consiliul Local al comunei Parcova, raionul Edinet, decide unirea cu Tara-Mama, Romania”, potrivit digi24.ro.