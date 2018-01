Femeia in varsta de 40 de ani din Guildford, o suburbie in vestul capitalei Sydney, a fost retinuta marti dimineata de o echipa a politiei de lupta impotriva terorismului.

Michael Willing, comisar adjunct al politiei din New South Wales, a confirmat ca femeia, cetatean australian, este o fosta angajata a guvernul federal, insa nu a precizat la ce departament a lucrat.

Politia afirma ca femeia a transferat 30.000 de dolari australieni (24.000 de dolari americani) catre gruparea Statul Islamic prin Western Union intre februarie si octombrie 2015.

Ea a fost acuzata ca a strans si a pus la dispozitie fonduri Statului Islamic desi stia ca este vorba despre o organizatie terorista.

Daca va fi gasita vinovata ea risca o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare

Ea a refuzat sa fie eliberata pe cautiune si va comparea marti in fata unui tribunal local.

Femeia nu era cunoscuta autoritatilor pentru fapte legate de terorism, a afirmat un oficial al politiei australiene, scrie Agerpres.

"Continuam sa investigam sursa fondurilor, modalitatile folosite pentru a transfera banii si beneficiarii acestor fonduri offshore", a mai spus el.

Pentru moment nu exista dovezi ca femeia ar fi fost implicata in organizarea unui atentat terorist pe teritoriul Australiei, a afirmat politia, precizand ca ea a fost arestata ca rezultat a unei investigatii in curs de desfasurare, inceputa in iunie 2015, in legatura cu activitatile mai multor persoane banuite ca ar fi implicate in activitati teroriste.