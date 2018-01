Duterte este acuzat ca le-a cerut sustinatorilor sai din parlament sa modifice Constitutia, cu scopul de a introduce un regim federal, care ii va permite sa ramana in fruntea statului si dupa 2022, cand i se incheie mandatul unic.

"Daca as sta peste mandat si as vrea sa devin dictator, impuscati-ma! Nu glumesc. Este sarcina voastra sa protejati Constitutia si poporul. Nu uitati, este datoria voastra solemna”, a declarat Duterte in timpul unei vizite la o baza militara, potrivit stirileprotv.ro.

Presedintele filipinez considera ca federalismul va contribui la combaterea inegalitatilor si va oferi mai multa putere provinciilor.

Sustinatorii sai din parlament au votat saptamana trecuta convocarea unei adunari constituante care sa revizuiasca Constitutia pana in luna mai, extinzand mandatele tuturor oficialilor.

In acest context, adversarii sai il acuza ca incearca, prin aceasta metoda, sa isi prelungeasca mandatul si sa se agate de putere chiar si dupa ce mandatul expira.

Opozitia este de parere ca aceasta decizie ar repeta regimul opresiv al lui Ferdinand Marcos, fostul dictator.

Harry Roque, purtatorul de cuvant al lui Duterte, a declarat cu mai multe ocazii ca presedintele nu isi doreste sa ramana la putere mai mult decat trebuie, ba chiar prefera sa se retraga anticipat.