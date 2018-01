Barbatul plecase la vanatoare si luase cu el si trei caini, un adult si doi pui.

Dupa ce a ajuns, barbatul a coborat din masina, a eliberat cainele adult si a mers sa elibereze si cei doi pui pe care i-a transportat in portbagaj.

Fara sa isi dea seama, vanatorul nu si-a dat pusca de calibru 12 de pe umar, iar in momentul in care a eliberat catelusii, rasa copoi estonian, acestia au sarit pe el, iar unul dintre ei a apasat pe tragaciul armei care nu avea siguranta trasa.

Pusca deja alunecase de pe umarul barbatului si in momentul in care a fost declansata, s-a descarcat in stomac, potrivit stirileprotv.ro.

Vanatorul a reusit sa anunte ambulanta, insa medicii nu au reusit sa ii salveze viata.