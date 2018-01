Paul Bocuse s-a stins din viata in celebrul sau "han", L'Auberge du Ponte de Collonges, din apropiere de Lyon (centru-est), potrivit unui anunt facut de un bucatar sef din Lyon si un apropiat familiei.

Chef Bocuse suferea de multi ani de boala Parkinson.

Considerat "tatal artei culinare din Franta", Bocuse a fost totodata un ambasador al gastronomiei franceze moderne, Nouvelle Cuisine, care spre deosebire de bucataria franceza traditionala pune accentul pe simplitate si pe prospetime in calitatea ingredientelor.

In 1961, statul francez i-a acordat numeroase distinctii si titluri precum Legiunea de onoare.

Americanii ii recunosc de asemenea meritele iar Culinary Institute of America i-a acordat titlul de "Bucatarul secolului".

A devenit celebru pentru restaurantele sale de lux, mai ales Auberge du Ponte de Collonges de langa Lyon, in care si-a incantat oaspetii timp de mai multe decenii. In 1987, Paul Bocuse a lansat prima editie a unei competitii culinare menite sa descopere si sa promoveze tinerele talente din gastronomie.

In prezent, Bocuse D'or este echivalentul Jocurilor Olimpice in materie de gastronomie si cea mai riguroasa competitie gastronomica din lume. La fiecare doi ani, cei mai buni tineri chefi din lume se strang la Lyon si se intrec in fata a 24 chefi deja consacrati.