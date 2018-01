Elevul de clasa a IX-a din satul Sosnovy Bor, regiunea Buriatia a atacat cu toporul un grup de elevi de clasa a VII-a, dar si o profesoara, dupa care a dat foc clasei cu o sticla cu lichid inflamabil.

Potrivit informatiilor oficiale furnizate de seful Centrului Regional pentru Medicina Dezastrelor din Buriatia, Viaceslav Timkin, "sase copii si o femeie" au fost raniti in incident.

Svetlana Petrenko, reprezentanta filialei locale a Comitetului de Investigatii al Federatiei Ruse a anuntat ca adolescentul a fost retinut de politisti cand incerca sa se sinucida. Tanarul a fost transportat de urgenta la spitalul din Ulan-Ude.

Responsabilii scolii ar putea fi acuzati de neglijenta, potrivit Digi24.ro.

Alte doua incidente similare s-au petrecut in aceasta saptamana, primul intr-o scoala din Perm, unde un elev si un fost elev au intrat in scoala mascati si inarmati cu cutite si au ranit 12 persoane, iar altul in regiunea Celeabinsk, unde un baiat de 16 ani si-a injunghiat cu cutitul un coleg.

Autoritatile se tem ca este vorba despre un grup care se mobilizeaza pe retelele sociale si incurajeaza violenta in scolile din Rusia.