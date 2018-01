Sub protectia anonimatului, femeile au facut aceste declaratii.

Una dintre ele povesteste ca a fost violata de un superior din cadrul ONU, in timp ce lucra intr-un loc izolat, dupa care si-a pierdut postul si viza si si-a petrecut sapte luni in spital din cauza traumei. Aceeasi femeie a declarat ca ONU a deschis o investigatie in acest caz, dar nu a fost solutionat din cauza lipsei de dovezi.

In ultimii cinci ani, 15 femei au acuzat ca au fost hartuite sau agresate sexual, iar sapte dintre ele povestesc ca au raportat si in mod oficial tot ce s-a intamplat.

Dupa ce au raportat, trei dintre ele au fost date afara sau amenintate cu incheierea contractului de munca, in timp ce agresorilor nu li s-a intamplat nimic.

Purtatorul de cuvant al secretarului general al ONU Antonio Guetteres, Stephane Dujarric a declarat jurnalistilor ca Guetteres este foarte "ferm" atunci cand vine vorba de aceste probleme.

"Nimeni nu crede ca ONU este diferita de orice alta organizatie - publica sau privata - care a avut de-a face cu hartuiri sexuale", a afirmat Dujarric, potrivit Digi24.ro.

Printre masurile pe care ONU le va lua se numara un sondaj printre angajati, dar si o linie telefonica la care oamenii pot apela in cazul in care au nevoie de consiliere.

ONU a anuntat ca va coopera in cazul in care acuzatiile vor ajunge la o investigatie penala si este de parere ca este obligatia oricarei tari gazda sa trimita in judecata, iar persoanele vinovate sa raspunda pentru faptele lor.

In trecut, ONU a demarat o investigatie care a dezvaluit mai multe acuzatii de viol si abuz asupra unor minori, comise de reprezentanti ONU din Republica Centrafricana. In urma cu un an, dupa scurgerea in presa a unor informatii, un intreg batalion al fortelor congleze de mentinere a pacii ale ONU a fost trimis acasa. Militarii erau acuzati de abuz sexual.

Inca de cand a preluat sefia ONU, Gueterres s-a angajat sa elimine actele de hartuire sexuala si abuz. Pentru ca Natiunile Unite au inceput sa primeasca din ce in ce mai multe critici cu privire la modul in care gestioneaza acuzatiile, Gueterres s-a hotarat sa numeasca un avocat specializat pe drepturile victimelor, dar si avocati de teren, in zonele din care provin cele mai multe dintre acuzatii: Haiti, Republica Centrafricana, Republica Democrata Congo si Sudanul de Sud.