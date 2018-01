Coreea de Nord pregateste o parada militara cu o zi inaintea inceperii JO de la Pyeongchang

Coreea de Nord pregateste o fastuoasa parada militara inaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna luna viitoare in Coreea de Sud, in pofida relansarii relatiilor intercoreene in domeniului sportului, relateaza joi presa sud-coreeana.