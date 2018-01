Noul rol va fi asumat de ministrul sporturilor, Tracey Crouch, care pe langa indatoririle actuale va trebui si sa dezvolte o strategie pentru reglementarea problemei singuratatii, asociata de cercetatori cu instalarea dementei, a hipertensiunii si riscul de deces prematur.

"Trebuie sa facem tot posibilul pentru a pune capat resemnarii in fata singuratatii, in memoria lui Jo", a explicat intr-un comunicat premierul Theresa May, referindu-se la deputata Jo Cox, asasinata in 2016 de un extremist de dreapta, la putin timp dupa ce infiintase o comisie parlamentara pentru singuratate.

"Singuratatea este trista realitate a vietii moderne, pentru mult prea multi oameni", a adaugat in comunicat sefa guvernului de la Londra, potrivit Agerpres.

Executivul britanic a mai anuntat ca Oficiul national de statistica va pune la punct o metoda de masurare a singuratatii si ca va fi infiintat un fond pentru a contribui la reglementarea acestei probleme.

Datele guvernamentale britanice arata in momentul de fata ca majoritatea persoanelor cu varste de peste 75 de ani traiesc singure si ca circa 200.000 de persoane in varsta din Regatul Unit discuta mai rar de o data pe luna cu prieteni sau rude. Majoritatea medicilor britanici consulta zilnic intre unul si cinci pacienti veniti in principal pentru ca sunt singuri, a constatat Campania pentru sfarsitul singuratatii, o retea care se ocupa de pericolul pe care il reprezinta izolarea pentru sanatatea varstnicilor.

In decembrie, prof. Jane Cummings, unul din directorii executivi pentru Anglia ai NHS, serviciul public de sanatate britanic, a atras atentia ca frigul si singuratatea pot fi letale in lunile de iarna. Conform unui raport publicat anul trecut, singuratatea este la fel de nociva ca fumatul a 15 tigari pe zi.