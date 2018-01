Barbatul a luat multe haine pe el din dorinta de a scapa de taxa impusa pentru depasirea greutatii bagajului. Ryan a venit la aeroport imbracat cu 8 perechi de pantaloni si 10 tricouri, astfel ca a fost oprit de personalul British Airways.

Reprezentantii companiei i-au interzis imbarcarea si i-au cerut sa paraseasca aeroportul, insa barbatul a refuzat si a fost arestat. Din cauza acestui incident, lui Ryan i-a fost interzisa imbarcarea si in ziua urmatoare, asa ca a fost nevoit sa se intoarca in Anglia cu un zbor norvegian.

Tot incidentul a fost surprins chiar de barbat, cu ajutorul telefonului mobil si postat pe o retea sociala.

"Am fost oprit in aeroportul Islanda Keflavik, pentru ca nu am avut bagaj si mi-am pus toate hainele pe mine. Nu m-au lasat sa urc in avion. Oare sunt rasisti?" este unul dintre mesajele postate de tanar pe retelele sociale, potrivit Digi24.ro.



"Punem la dispozitia clientilor nostri o lista variata de tarife pentru a alege in functie de nevoi. Bagajul de mana din Islanda costa numai 47 lire si este special creat pentru pasagerii care calatoresc fara bagaj la cala. Intelegem ca planurile clientilor nostri se pot schimba, iar ei pot achita o taxa la aeroport daca au mai multe bagaje. Am explicat politica noastra clientului si i-am pus la dispozitie un alt zbor catre Londra”, a fost raspunsul reprezentantilor companiei British Airways.



@British_Airways hi being held at Iceland Keflavik airport because I had no baggage put all the clothes on and they still won't let me on. Racial profiling? Or..... pic.twitter.com/NKgpe1cPFP