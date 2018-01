Papa Francisc a facut aceasta declaratie in contextul in care Hawaii a lansat o alerta falsa a unui atac cu racheta, alerta ce a ingrijorat SUA.

"Cred ca suntem la limita. Ma tem pentru asta sincer (un razboi nuclear). Un accident e suficient pentru a grabi lucrurile", a declarat Papa Francisc, intrebat despre posibilitatea unui razboi nuclear, potrivit Stirileprotv.ro.

Papa se afla in vizita in Chile si Peru in perioada 15 - 21 ianuarie.