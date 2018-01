"Aceste mici pasari deranjante au provocat pagube semnificative orasului si proprietatilor", a declarat luni primarul orasului Geraldton, Shane Van Styn.

"Avariaza acoperisuri, provocand scurgeri, si distrug izolatiile de cauciuc de la ferestre. Ciocurile lor ascutite sunt atat de puternice ca pot distruge becurile pentru iluminat stradal si gazonul artificial", a declarat Van Styn pentru DPA.

El a mai spus ca pasarile au daramat indicatoare stradale, au avariat cabluri de cupru si chiar au provocat scurtcircuite electrice. "Sunt arme de distrugere in masa cu pene", a subliniat primarul.

Consiliul local din Geraldton plateste pana la 400.000 de dolari australieni (320.000 dolari americani) pe an de mai multi ani pentru refacerea infrastructurii avariate de pasari, sustine Van Styn.

Pasarile din specia Cacatua tenuirostris sunt un tip de papagal alb, care a fost descris pentru prima data de naturalistul german Heinrich Kuhl in 1820, potrivit expertei in pasari Penny Olsen, autoarea cartii "Flocks of Colour".

Cacatua tenuirostris este o specie indigena in Australia, dar pasarile au fost introduse in statul Australia de Vest. Stolurile mari de pasari din aceasta specie pot distruge recoltele si pot reprezenta o amenintare chiar pentru pasarile endemice, inclusiv alte subspecii locale de corella.

Shane Van Styn sustine ca ar exista o populatie estimata de 10.000 de pasari numai in Geraldton, iar populatia este in crestere.

Consiliul este hotarat sa treaca la sacrificarea pasarilor, potrivit primarului din Geraldton.

"Le vom atrage la sol cu grau sau orice este atractiv pentru ele, iar apoi le vom prinde in plasa si le vom gaza intr-un mod uman. Daca mi se permite, le voi impusca. Au devenit o problema atat de mare pentru noi", a adaugat el.

Canalul ABC a informat ca orasele din apropiere au folosit mijloace extreme, printre care si artificii, gaze letale si chiar arme de foc intr-o tentativa de a tine sub control pasarile distructive. In orasul Bunbury din sud-vestul tarii, artificiile au speriat pasarile numai temporar.

Anul trecut, guvernul din Australia de Vest a emis permise pentru sacrificarea a 2.000 de pasari, dar oficialii locali spun ca numarul nu este nici pe departe suficient.