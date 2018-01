Shane Missler a ghicit toate cele cinci numere si un numar special care au fost puse in joc la o extragere a loteriei Mega Millions. Suma obtinuta de el ocupa locul al patrulea in topul celor mai valoroase castiguri din istoria acestei loterii americane.

Tanarul american a ales optiunea ce ii permite sa primeasca imediat suma de 282 de milioane de dolari, care ii va fi achitata printr-o plata unica. El avea la dispozitie si posibilitatea de a primi intreaga suma de 451 de milioane de dolari, dar aceasta urma sa ii fie achitata in transe esalonate pe parcursul unei perioade indelungate.

Shane Missler a spus ca a avut sentimentul ca va castiga in seara in care a avut loc extragerea de la loteria Mega Millions. La doar cateva minute dupa extragere, ce a avut loc in urma cu o saptamana, el a publicat urmatorul mesaj pe Facebook: "O, Dumnezule!".

Shane Missler s-a prezentat cu biletul castigator la sediul general al loteriei, aflat in Tallahassee, Florida, insotit de tatal lui si de un avocat.

Planurile tanarului in privinta modului in care va utiliza suma astfel obtinuta

, a declarat el.

"Intentionez sa am grija de familia mea, sa ma si distrez si sa imi cimentez calea spre un anumit succes financiar, pentru a putea sa las o mostenire pentru viitor", a dezvaluit el pentru cotidianul Tampa Bay Times.

Potrivit avocatului sau, tanarul a renuntat la locul de munca pe care il detinea intr-o companie ce opereaza verificari ale informatiilor trecute in CV-urile persoanelor care doresc sa se angajeze, scrie Agerpres.

Shane Missler a cumparat biletul castigator dintr-un magazin al lantului 7-Eleven din orasul lui natal, Port Richey, aflat la 64 de kilometri fata de Tampa, folosind optiunea "Quick Pick" ("Alegere Rapida"), care permite selectarea aleatorie a numerelor de pe tichetele de loterie.

Numerele castigatoare au fost 28, 30, 39, 59 si 70, iar numarul special - "Mega Ball" - a fost 10.

"Daca exista un lucru pe care l-am invatat pana acum in scurta mea perioada petrecuta pe acest pamant atunci acel lucru este faptul ca aceia care isi mentin o gandire pozitiva si raman sinceri cu ei insisi sunt in cele din urma recompensati. Abia astept sa vad ce imi rezerva viitorul", a spus Shane Missler.