"Doi infractori mascati au atacat o profesoara si elevi. In urma atacului, noua persoane au fost ranite: profesoara si opt elevi. Ambii au fost spitalizati si se afla deja pe masa de operatie", a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului Securitatii teritoriale din regiunea Perm, Elena Dubinina, potrivit Stirileprotv.ro.

Profesoara si unul dintre elevi, in varsta de 16 ani, sunt in stare grava, intrucat au fost injunghiati in gat. Ceilalti au suferit rani usoare si au fost transportati la spitalul pentru copii.

Unii dintre elevi au reusit sa scape si sa fuga intr-un mall aflat in apropierea scolii.

Cei doi indivizi au fost retinuti. Nu a fost inca stabilit motivul pentru care au atacat elevii, informeaza purtatorul de cuvant al Ministerului Securitatii regionale din Perm.

"Cursurile au fost suspendate, iar scoala evacuata. Copiii si parintii lor sunt consultati in prezent de psihologi", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Securitatii regionale.

Totul s-a petrecut in jurul orei locale 10:20, la scoala nr.127 din Perm. In momentul atacului, in scoala se aflau 743 de persoane.

Atacul a avut loc dupa ce doi elevi din clasele mai mari s-au luat la bataie si au folosit cutite, iar cativa dintre colegi si profesori au incercat sa ii desparta.

A fost deschis un dosar penal in acest caz.