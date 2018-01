Printr-o calatorie pe calea aerului si un mesaj gigantic ''Marita-te cu mine'' scris in zapada, Gavin Becker a cerut-o in casatorie pe iubita sa, Olivia Toft, la 7 ianuarie, in zona lacului Eighth Crow Wing din Minnesota.

Elevul la Scoala de pilotaj a Universitatii din Dakota de Nord (UND) a apelat la ajutorul familiei pentru a forma in zapada literele de peste 7,5 metri lungime, insotite de o inima imensa.

Ed Becker, tatal lui Gavin, insotit de alti membrii ai familiei au petrecut circa patru ore si jumatate scriind cererea in casatorie cu ajutorul unei masini de deszapezit, scrie Agerpres.



''Am decis ca el ar trebui sa faca cererea in stilul unui pilot, dintr-un avion'', a declarat acesta pentru Pioneer Press. ''Si eu, la randul meu, am facut cererea in casatorie pe acest lac, in urma cu 28 de ani'', a adaugat acesta.



Potrivit lui Ed Becker, scrierea mesajului s-a dovedit a fi ''foarte usoara'' si ''amuzanta''. ''Totul a fost ca o mica aventura'', a marturisit el.



''Am fost foarte impresionat de cat de bine s-au descurcat. Cand tata face ceva, ia lucrurile in serios'', a declarat la randul sau studentul.

Olivia Toft, care si-a exprimat de Craciun dorinta de a calatori cu avionul, a fost ''fericita, entuziasmata si socata'' cand a vazut din aer cererea in casatorie scrisa in zapada, a povestit Gavin. In ciuda problemelor tehnice cu care s-a confruntat avionul din cauza temperaturilor foarte scazute, ea a raspuns ''Da!''.

Perechea a recreat ulterior cererea in casatorie la sol, iar momentul a fost surprins in imagini din aer.