Conform acestei anchete sociologice realizate intre luni si miercuri pe un esantion de 1.350 de adulti de catre Institutul Marist Poll pentru postul public de radio NPR, 64% dintre americani au o opinie favorabila fata de aceasta institutie a televiziunii americane care este "Oprah", devenita celebra in special dupa ce difuzat, timp de decenii, confidentele unor celebritati din intregul spectru cultural.

Un american din doi (50%) afirma chiar ca este gata sa voteze pentru Oprah daca alegerile prezidentiale ar avea loc acum, fata de doar 39% pentru Donald Trump.

Dar, oricat de populara este actrita si femeia de afaceri de 63 de ani, doar 35% dintre americani doresc sa o vada in campania electorala din 2020. Chiar si din randul democratilor, doar 47% dintre acestia doresc ca aceasta miliardara sa candideze, fata de 15% dintre republicani.

Acest sondaj este primul realizat dupa ceremonia de decernare a premiilor pentru film si televiziune Globurile de Aur, desfasurata la 7 ianuarie si care a reaprins vechile zvonuri despre o eventuala candidatura a lui Oprah, scrie Agerpres.

In fata unui public entuziasmat, cea care a fost prima femeie de culoare care a intrat in televiziune a rostit un discurs vibrant, anuntand sosirea unor "zori noi" pentru femeile si tinerele abuzate de barbati.



Unele surse apropiate vedetei au spus apoi ca aceasta "se gandeste serios" la o candidatura la presedintie, chiar daca altii au denuntat un bonus din ce in ce mai mare acordat faimei.



Oprah Winfrey a devenit duminica seara prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru intreaga activitate. Actrita, producatoare de filme si de televiziune si managerul propriului post de televiziune (OWN), Winfrey, 63 de ani, a fost rasplatita pentru faptul ca este un model pentru femei si o persoana care a promovat personaje feminine puternice.