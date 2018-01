''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata si draguta ambasada din Londra pe 'maruntis', numai pentru a construi una noua intr-o locatie indepartata, pentru 1,2 miliarde de dolari. Proasta afacere. Vreti ca eu sa tai panglica - NU!'', a scris presedintele american pe Twitter.

Donald Trump a renuntat la aceasta idee "de teama protestelor masive", noteaza The Guardian, care citeaza surse guvernamentale, in timp ce Daily Mail sustine ca liderul s-a temut ca "nu va fi binevenit" la Londra, scrie jurnalul.ro.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!