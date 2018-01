Judecatorul federal din Brooklyn care a luat aceasta decizie a amanat cu o luna si o alta sedinta preliminara, stabilita initial pentru 19 aprilie, la cererea avocatului lui "El Chapo".

Judecatorul a precizat ca a luat decizia de a amana procesul pentru a fi sigur ca vor fi disponibili cat mai multi potential jurati, potrivit Stirileprotv.ro.

"El Chapo" a fost arestat in ianuarie 2016 in Mexic si extradat in SUA in ianuarie 2017. Barbatul in varsta de 60 de ani este acuzat ca a condus unul dintre cele mai importante carteluri din intreaga lume, Sunaloa.

In prezent, barbatul se afla inchis in conditii de izolare, intrucat a mai evadat in trecut.