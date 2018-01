Barbatul in varsta de 53 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat in 22 de cazuri de ucidere, din orasul Angarsk.

Se pare ca fostul politist le-a atras pe cele 22 de femei in masina de serviciu si le-a ucis, dupa care le-a abandonat in padure, cimitire sau la marginea drumului. Doua dintre femei au reusit sa supravietuiasca. Isi alegea victime in stare de ebrietate sau care duceau un stil de viata imoral.

Popkov este implicat acum intr-un nou proces, care a inceput miercuri si care vizeaza alte 59 cazuri de ucidere.

Supranumit "Maniacul din Angarsk", politistul a fost identificat in 2012, dupa realizarea testelor de ADN.

“Avem de-a face cu un maniac. E vorba de o dorinta necontrolata de a comite crime”, a diagnosticat anchetatorul Evgheni Karcevski, potrivit Stirileprotv.ro.

Daca va fi gasit vinovat si in cazul celorlalte 59 de crime, barbatul va deveni cel mai mare criminal in serie din istoria recenta a Rusiei.