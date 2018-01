"Vom finaliza acest proces prin continuarea pasului pe care l-am facut cu operatiunea Scutul Eufratului in Afrin si Manbij, si apoi vom aduce securitatea si pacea la toate frontierele. Acum este timpul sa distrugem total proiectul organizatiei separatiste de a stabili un coridor terorist in Siria” (Turciei), a declarat Erdogan in fata membrilor partidului sau aflat la putere, „Dreptate si dezvoltare” (AKP), marti, in parlament, potrivit Digi24.ro.

Operatiunea a fost lansata in 2016, iar principalele sale scopuri erau acelea de a combate ISIS de-a lungul frontierei cu Siria si de a contracara militiile kurde din tara.

Fortele Democrate Siriene (SDF), sustinute de SUA sunt dominate de YPG si controleaza Manbij. Pentru oficialii turci, YPG si calitia SDF sunt parti componente ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), deci teroriste.