Dunele de nisip din desertul Sahara au fost acoperite de un strat de zapada, intr-un episod de frig, ce a cuprins un sat din Algeria.

Nu este prima data cand ninge in desertul Sahara, ci a treia oara la rand, dupa aproximativ doua decenii in care nu s-a vorbit despre astfel de fenomene, potrivit Stirileprotv.ro.



Rare #snow covers the #Sahara #Desert in #Algeria – Second year in a row after 40 years of absence https://t.co/5v81PrFb0s via @Strange_Sounds pic.twitter.com/1arXOMEAKb