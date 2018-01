Primul rezultat al negocierilor prevede ca sportivii nord-coreeni vor veni insotiti de oficialitati de rang inalt, anunta un oficial sud-coreean.

Delegatia nord-coreeana este condusa de Presedintele Comitetului pentru Reunificarea Pasnica a Tarii, Ri Son-gwon, iar cea sud-coreeana de Cho Myoung-gyon, ministrul reunificarii.

"Am venit aici cu speranta ca cele doua tari vor discuta cu atitudini sincere si de buna-credinta pentru a aduce rezultate pretioase poporului coreean, care nutreste mari asteptari de la aceasta intalnire, ca un prim cadou de Anul Nou", a declarat reprezentantul Coreei de Nord, potrivit Stirileprotv.ro.

"Daca inceputul e bun, treaba e pe jumatate facuta", a fost replica reprezentantului sud-coreean.

Delegatia din Nord trebuie sa stabileasca ce mijloc de transport foloseste pana in localitatea in care se desfasoara Jocurile Olimpice. Negocierile includ si stabilirea modului in care cele doua tari vor defila: impreuna sau separat, sub acelasi drapel etc.

Inainte de a relua discutiile, atat Coreea de Nord, cat si Coreea de Sud au facut o serie de concesii: sud-coreeni au amanat manevrele militare cu SUA, iar nord-coreeni au acceptat redeschiderea legaturii telefonice directe, intrerupte in 2016.

Cu toate acestea, Coreea de Sud nu are libertate deplina in ceea ce priveste reluarea cooperarii economice cu Nordul, pentru ca ONU a impus sanctiuni regimului de la Phenian.