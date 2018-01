Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si cea mai corupta tara din Uniunea Europeana, si-a asumat pentru sase luni presedintia rotativa a UE pentru prima data de cand a aderat in 2007.

Petar Hristov, in varsta de 49 de ani, a fost impuscat luni dimineata in timp ce se urca in masina in Manastirski Livadi, un cartier select al capitalei bulgare.

Hristov, un om de afaceri influent in centrul Bulgariei cu interese in constructii, imobiliare si turism, a murit din cauza ranilor la 30 de minute dupa ce a fost dus la spital.

Hristov era de asemenea un apropiat al unor inalti responsabili din cadrul partidului de centru-dreapta GERB, aflat la putere, potrivit presei bulgare.

"Ancheta este in desfasurare", a anuntat comisarul de politie din Sofia Ivailo Ivanov.

Uciderea lui Hristov survine in contextul in care Bulgaria este urmarita atent de Bruxelles, care a criticat Sofia pentru ca a facut prea putin in lupta impotriva bandelor criminale si a coruptiei oficiale. In urma cu trei saptamani, un inalt functionar fiscal a fost impuscat in masina sa in centrul Sofiei.

Potrivit Transparency International, Bulgaria este cea mai corupta tara din UE. Dar cu o saptamana inainte ca Hristov sa fie ucis, presedintele Rumen Radev a respins prin veto legislatia anticoruptie, declarand ca proiectul de lege nu ofera mijloacele necesare pentru a investiga eficient retelele de coruptie.