Incendiul a izbucnit in jurul orei locale 07:00, informeaza departamentul de pompieri din New York, potrivit Stirileprotv.ro.

In cladire se afla locuinte private si sedii de firme. Din primele informatii, doua persoane au fost ranite in urma incidentului, una dintre ele fiind in stare grava.

Sursa incendiului nu este cunoscuta inca.



Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP