Totul s-a intamplat duminica in Los Angeles, Berlin, Ierusalim, Londra si New York.

Evenimentul isi propune sa induca o stare de relaxare si amuzament pasagerilor.

"Trebuie sa pretinzi ca urma sa porti pantaloni, dar ca ai uitat sa ti-i pui pe tine", au declarat organizatorii, potrivit Stirileprotv.ro.

Acest eveniment a luat nastere in anul 2002, in New York, iar in 2016 a fost organizat si la Bucuresti.