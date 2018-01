Intr-un discurs in fata celor mai importante figuri ale Partidului Republican, Donald Trump a caracterizat programul drept un dezastru.

"Trebuie sa scapam de Loteria Vizelor. Loteria e un dezastru. Nu ne trimit cei mai valorosi oameni. Cei care castiga nu sunt cei mai buni. Asa ca trebuie sa ne descotorosim de Loteria Vizelor. Si chiar cred ca avem sprijin si din partea democratilor. Chiar sper ca vom avea", a spus el.

Ideea de a renunta la Loteria Vizelor, prin care si romanii au posibilitatea de a se stabili legal in Statele Unite, a aparut imediat dupa atacul terorist de la New York, din octombrie. Atunci, un barbat din Uzbekistan, ajuns in America drept castigator al unei vize, a intrat cu masina pe o pista pentru biciclisti si a ucis opt oameni. Pentru a elimina programul de imigratie e nevoie, insa, de avizul Congresului american, scrie Digi24.