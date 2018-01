Maria Esperanza Flores Rios a intrat in travaliu la ora 19:00, pe 31 decembrie. Primul dintre gemeni, micutul Joaquin, a venit pe lume la ora 23:58.

Sora lui mai mica, Aitana, a mai asteptat cateva minute si s-a nascut la 00:16, potrivit Stiri.tvr.ro.

Astfel, desi sunt gemeni, cei doi frati vor avea trecuti pe buletin doi ani diferiti.

In acelasi timp, Joaquin este ultimul bebelus nascut in anul 2017, la Centrul Medical Regional Delano, iar Aitana este primul nascut in 2018.

Maria se astepta sa nasca pe 27 ianuarie 2018, insa medicii au programat-o pentru cezariana pe 10 ianuarie. Cu toate acestea, femeia a intrat in travaliu in Ajunul Anului Nou.

Daca fratele cel mare a venit pe lume pe cale naturala, pentru sora lui a fost nevoie de interventie cezariana deoarece Aitana nu avea o pozitie sigura pentru o nastere naturala.