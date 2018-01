Autoturismele au disparut sau au fost sparte in parcarea hotelului, in noptile de 30 spre 31 decembrie si 31 decembrie spre 1 ianuarie.

Romanul Adrian Tiberiu, aflat in vacanta cu familia, a observat lipsa masinii a doua zi dupa amiaza, cand a anuntat reprezentantii hotelului si politia.

”Am fost la politie la Kopaonik. La cei de la criminalistica, am inteles, unde am dat niste declaratii, in sensul ca mi-au disparut masinile. Am inteles de la politisti ca nu ar fi un fenomen, ca ar fi o problema de moment acolo. Am mers a doua zi pe data de 1 la Politie sa luam documentul de care aveam nevoie in tara si am aflat ca in noaptea de 31 spre 1, se mai furasera alte trei masini, tot ale unor romani, din statiunea imediat urmatoare, de la Raska”, a spus Adrian Tiberiu, romanul caruia i-a fost furata masina, potrivit Stiri.tvr.ro.

Sansele ca oamenii sa isi recupereze masinile sunt foarte mici, politistii din Serbia precizand ca cele mai multe dintre ele ajung in Kosovo, unde sunt dezmembrate si folosite pentru piese.