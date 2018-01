Legea care a intrat in vigoare pe 1 ianuarie ii obliga pe angajatori sa faca dovada faptului ca ofera salarii egale femeilor si barbatilor.

Toate firmele care au cel putin 25 de angajati full-time trebuie sa se supuna acestei legi. Daca nu respecta legea, angajatorii vor fi amendati cu pana la 500 de dolari pe zi.

In cazul companiilor cu peste 250 de angajati, acestea trebuie sa puna in practica legea pana la sfarsitul anului, in timp ce companiile mai mici vor fi pasuite in anii urmatori.

Pana in anul 2022, tara vrea sa elimine toate diferentele intre femei si barbati, in ceea ce priveste salarizarea.

“Drepturile egale fac parte din drepturile omului. Trebuie sa ne asiguram ca barbatii si femeile se bucura de oportunitati egale la locul de munca. Este responsabilitatea noastra sa ne asiguram ca se va intampla acest lucru”, a declarat ministrul Islandei, potrivit Stirileprotv.ro.