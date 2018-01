"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018. Cea mai afectata zona va fi coasta de vest a Olandei, unde sunt asteptate ca rafalele de vant sa atinga viteze de pana la 115 km/ora.



Aeroportul Schiphol din Amsterdam avertizeaza ca din cauza vantului puternic exista posibilitatea ca zborurile sa fie operate cu intarzieri sau chiar sa fie anulate. De asemenea, pentru informatii actualizate, se recomanda calatorilor sa verifice site-ul ori aplicatia acestuia, sau sa contacteze compania care le asigura zborul.



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Haga: +31703541580, +31703228612 si +31703319980, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Tarilor de Jos: +31651596107", arata MAE.