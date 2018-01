"Luni la ora 5:00 voi anunta PREMIILE ANULUI PENTRU CELE MAI LIPSITE DE ONESTITATE & CORUPTE MEDIA. Subiectele vor acoperi lipsa de onestitate si relatarile proaste in diferite categorii din partea media care transmit fake news. Stati pe receptie!", a scris presedintele american pe Twitter.

In trecut, Donald Trump a atacat presa care ii este nefavorabila, sustinand ca licentele unor canale de stiri, printre care se numara si NBC, ar trebui contestate si suspendate daca este cazul, pentru ca transmit stiri false. "Posturile de stiri au devenit atat de partizane, inselatoare si false, incat ar trebui ca licentele lor sa fie contestate si, daca este necesar, chiar revocate", a declarat presedintele SUA.

