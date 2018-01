"Liderul nord-coreean Kim Jong un tocmai a declarat ca butonul nuclear este tot timpul pe biroul sau. Sa-i transmita va rog cineva din regimul sau vlaguit si infometat ca si eu am un buton nuclear, dar este unul mai mare si mai puternic decat al sau, iar butonul meu functioneaza", a scris presedintele american pe Twitter.

Kim Jong-un a sustinut ca SUA nu vor "putea sa inceapa un razboi", avand in vedere ca pe biroul sau se afla in permanenta butonul nuclear, noteaza digi24.ro.

De asemenea, el a sustinut ca teritoriul american se afla in raza de actiune a armelor nucleare nord-coreene: "Este o realitate, nu o amenintare".





North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!