"Statele Unite au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit in schimb decat minciuni si inselaciune, luandu-i drept idioti pe liderii nostri", a scris Donald Trump.

"Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a avertizat presedintele american.



The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!