"Speram ca Sudul si Nordul se vor putea aseza fata in fata pentru a discuta despre participarea Coreei de Nord la jocurile de la Pyeongchang, precum si alte chestiuni de interes reciproc pentru ameliorarea relatiilor intercoreene", a declarat ministrul sud-coreean al Unificarii, Cho Myoung-Gyon, intr-o conferinta de presa.

Acesta a propus, potrivit agentiei Yonhap, ca intalnirea celor doua Corei sa aiba loc martea viitoare in satul armistitiului, Panmunjom, din zona de frontiera demilitarizata dintre cele doua tari.

Coreea de Nord ar putea trimite o delegatie in Coreea de Sud pentru JO de iarna 2018

Coreea de Nord ar putea trimite o delegatie in Coreea de Sud pentru Jocurile Olimpice de iarna 2018, a declarat luni liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, intr-o prima indicatie ca Phenianul ar putea participa la aceasta competitie sportiva.

Autoritatile sud-coreene si organizatorii JO de la Pyeongchang le prezinta ca fiind "Jocurile Olimpice ale Pacii". Acestea se vor desfasura intre 9 si 25 februarie, iar Jocurile Paralimpice urmeaza sa inceapa la 9 martie, scrie Agerpres.

Participarea Phenianului la evenimente sportive depinde in mare masura de evolutia situatiei politice si militare din Peninsula Coreeana.

Mesajul de Anul Nou a liderului nord-coreean

In mesajul sau de Anul Nou, Kim Jong-Un s-a pronuntat pentru ameliorarea relatiilor dintre cele doua Corei. "Trebuie sa imbunatatim relatiile Nord-Sud, care sunt inghetate, si sa facem din acest an un punct de cotitura in istoria nationala" coreeana, a declarat el.

Tensiunea din peninsula a crescut semnificativ in ultimele luni, odata cu accelerarea programelor nuclear si balistic ale Coreii de Nord si cu schimburile de amenintari si invective intre Kim Jong-Un si presedintele american, Donald Trump.

Doi sportivi nord-coreeni - o pereche de patinatori - s-au calificat pentru JO de la Pyeongchang.

Coreea de Nord se afla la numai 80 de kilometri de Pyeongchang, de cealalta parte a granitei puternic militarizate.

Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, si-a exprimat speranta ca JO vor face sa scada aceste tensiuni. El a propus in acest scop amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare anuale comune cu Statele Unite, principalul aliat al Seulului.